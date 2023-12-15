Главный редактор себежской газеты «Призыв» участвует в IV Железнодорожном съезде в Москве

16:35, 15 декабря 2023, ПАИ

Представитель АНО «Издательский дом «Медиа 60», главный редактор газеты «Призыв» Себежского района Ирина Лукашевич в числе 150 журналистов со всей России принимает участие в IV Железнодорожном съезде в Москве. Об этом сообщается в районной газете.

IV Железнодорожный съезд проходит в Москве с 13 по 15 декабря. В нём принимает участие президент России Владимир Путин. 14 декабря состоялся брифинг журналистов, на котором руководство РЖД познакомило представителей прессы с работой, перспективами и проблемами отрасли.

На встрече задали вопросы от Псковской области, в числе которых вопрос от жителей Себежского района о возобновлении движения пригородного поезда Себеж – Великие Луки с прицепными вагонами до Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшее время руководство РЖД свяжется с правительством региона и района для решения вопроса.

Ранее сообщалось, что из южной части Псковской области планируют запустить поезд в Белоруссию.