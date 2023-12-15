Псковские врачи провели уникальную медпроцедуру на выставке «Россия» в Москве
Сотрудники Псковской областной инфекционной клинической больницы провели уникальную медицинскую процедуру на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Больница презентовала гостям возможности своей молекулярной лаборатории – определение пола ребёнка по крови беременной женщины.
Исследование можно проводить уже с пятой недели беременности, а с восьмой недели точность исследования составляет практически 99 %.
После презентации инфекционная больница разыграла сертификаты на услугу.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что достижения здравоохранения Псковской области представлены на выставке «Россия» в Москве.
Отметим, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.
Также 20 декабря на выставке пройдёт День Псковской области.
О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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