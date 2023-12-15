Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 300 человек поучаствуют в конкурсе школьных хоровых и вокальных коллективов в Пскове

Первый областной конкурс любительских школьных хоровых и вокальных коллективов «Есть для песен простор – это хор, это хор!» пройдет 18 декабря, в Пскове. Участниками станут более 300 человек из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Стругокрасненского муниципального округа, Новоржевских, Бежаницких, Опочецких районов, также воспитанники специального учебно-воспитательного учреждения Невеля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Мероприятие состоится на площадке большого зала СРК «Простория». Среди участников первой возрастной группы – дети 10–13 лет,  вторые – 14–18 лет. Будут участвовать и семейные коллективы. Победителей определит жюри по пяти номинациям: «Наши любимые песни», «Песни XX в.», «Нескучная классика», «Поем всей семьей», «Песни псковских авторов».

Напомним, стали известны победители конкурса «Чернильница» в Пскове. Награждение победителей состоялось в «Точке кипения» ПсковГУ. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2023

Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских началась в Печорах
15 декабря 2023

Псковская областная библиотека отмечает 190-летие
14 декабря 2023

Стали известны победители конкурса «Чернильница» в Пскове
14 декабря 2023

Что выводит из состояния уныния, рассказал стендап-комик Алексей Шамутило
14 декабря 2023

Гала-концерт победителей фестиваля «Мы из будущего» пройдёт в Пскове 17 декабря
14 декабря 2023

Как комики обкатывают шутки, рассказал Алексей Шамутило
14 декабря 2023

Музей-заповедник «Изборск» представил календарь событий на 2024 год
14 декабря 2023

Чем собирается удивлять на выставке «Россия» ансамбль «Сказ», рассказал его руководитель

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...