Более 300 человек поучаствуют в конкурсе школьных хоровых и вокальных коллективов в Пскове

18:43, 15 декабря 2023, ПАИ

Первый областной конкурс любительских школьных хоровых и вокальных коллективов «Есть для песен простор – это хор, это хор!» пройдет 18 декабря, в Пскове. Участниками станут более 300 человек из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Стругокрасненского муниципального округа, Новоржевских, Бежаницких, Опочецких районов, также воспитанники специального учебно-воспитательного учреждения Невеля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие состоится на площадке большого зала СРК «Простория». Среди участников первой возрастной группы – дети 10–13 лет, вторые – 14–18 лет. Будут участвовать и семейные коллективы. Победителей определит жюри по пяти номинациям: «Наши любимые песни», «Песни XX в.», «Нескучная классика», «Поем всей семьей», «Песни псковских авторов».

Напомним, стали известны победители конкурса «Чернильница» в Пскове. Награждение победителей состоялось в «Точке кипения» ПсковГУ.