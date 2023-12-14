Стали известны победители конкурса «Чернильница» в Пскове

23:38, 14 декабря 2023, ПАИ

Награждение победителей конкурса в рамках творческой мастерской «Чернильница» состоялось в «Точке кипения» ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В номинации «Лучший поэт (14–17 лет)» победила Ксения Дрявичева. Павел Ефимов и Владимир Суровцев заняли второе и третье места.

В номинации «Лучший поэт (18–35 лет)» первое место взяла Татьяна Пловец, второе – Елизавета Сергеева, третье – Мария Кузьмич.

«Лучшим чтецом» стал Роман Байков, а призёрами в номинации – Анастасия Егорова и Никита Муравьёв.

В номинации «Лучший писатель малого жанра» золото завоевала Ксения Степанова, серебро – Арина Павлова, бронзу – Максим Карпенко.

Первое место в номинации «Лучший иллюстратор» заняла Зинаида Петрова. Второе и третье места у Арины Хоботовой и Елены Колышевой.

Каждый, чьё произведение попало в сборник лучших работ, получил печатную версию издания. Участникам также вручили памятные деревянные значки с портретом Василия Жуковского.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его организаторами являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр».

Ранее сообщалось, что участники конкурса «Чернильница» провели квартирник в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Также сообщалось, что в рамках конкурса псковичам удалось поучаствовать в записи аудиокниги.

Напомним также, что Правительство России увеличило размер вознаграждения призёрам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».