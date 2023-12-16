Собрание избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты начинает работу в Москве

13:07, 16 декабря 2023, ПАИ

Собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России начало свою работу.

Встреча проходит в концертном комплексе «Зарядье» около Красной площади.

В состав группы вошли также представители из Псковской области.

Напомним, Совет Федерации назначил датой президентских выборов 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трёх дней: 15, 16, 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ. Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России.