Собрание избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты начинает работу в Москве
Собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России начало свою работу.
Встреча проходит в концертном комплексе «Зарядье» около Красной площади.
В состав группы вошли также представители из Псковской области.
Напомним, Совет Федерации назначил датой президентских выборов 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трёх дней: 15, 16, 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ. Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России.
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Собрание избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты начинает работу в Москве
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