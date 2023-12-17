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Политика

Александр Котов: Поддерживая президента, мы поддерживаем наших ребят на СВО

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов заявил о важности всеобщей поддержки президента Владимира Путина в его решении участвовать в предстоящих выборах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

17 декабря вместе с секретарём Псковского регионального отделения «Единой России» Александром Козловским спикер принял участие в пленарном заседании XXI съезда партии, единогласно поддержавшем выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборы президента.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

«Поддерживая главу государства, мы поддерживаем наших ребят в окопах на Купянском, Краснолиманском направлениях, под Донецком и в Запорожье, наших псковских десантников, разведчиков, возвращения которых мы все так ждём, мы поддерживаем наших производителей, благодаря которым наша экономика продолжает работать, наших дипломатов, которые держат удар, мы поддерживаем правду и справедливость, добрые начинания и достижения, а если смотреть на ситуацию ещё более глобально – мы поддерживаем Россию и её независимость. Не каждый может защищать свою страну с оружием в руках, но, уверен, каждый может статью часть единой команды, которая готова сплотиться в сложные времена вокруг своего лидера», – сказал Александр Котов. 

Наделённый полномочиями делегата, выражая позицию всех единороссов Псковской области, Александр Котов поддержал выдвижение Владимира Путина для участия в выборах. «Другого варианта просто быть не могло. И не только потому, что я несу ответственность, возложенную региональным отделением нашей команды, доверием которой я очень дорожу. Я сделал это искренне и от души, понимая, что России сейчас нужен именно такой президент – сильный, уверенный, который готов и способен вести страну к независимости, который может быть примером для всего мирового сообщества. Голос псковичей-единороссов отдан в поддержку Владимира Путина. И я рад быть причастным к этому историческому событию», – добавил Александр Котов.
 
«Надеюсь, примеру «Единой России» последуют и другие партии. Конечно, мы всегда выступаем за электоральную конкуренцию, говорим о конкуренции взглядов и политических позиций, но, как отметил в выступлении на съезде Владимир Путин, время сейчас требует от нас твёрдости и сплочённости, работы на результат. Поэтому, уверен, сейчас важнее не мериться рейтингами, а всем вместе объединиться и показать миру, какой народной поддержкой пользуется наш президент», – подчеркнул Александр Котов.

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