Мокрый снег ожидается на Северо-Западе России на следующей неделе

20:17, 17 декабря 2023, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

Над Северо-Западом будут смещаться поля фронтальной облачности, несущие с собой согретые Гольфстримом воздушные массы. Поэтому в регионе будет сыпать снег вперемешку с дождём. Температура в полуденные часы составит от -2 до +3 градусов.

Ранее стало известно, как пришедший в Россию циклон «Ваня» получил своё название.