Мокрый снег ожидается на Северо-Западе России на следующей неделе
Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».
Над Северо-Западом будут смещаться поля фронтальной облачности, несущие с собой согретые Гольфстримом воздушные массы. Поэтому в регионе будет сыпать снег вперемешку с дождём. Температура в полуденные часы составит от -2 до +3 градусов.
Ранее стало известно, как пришедший в Россию циклон «Ваня» получил своё название.
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