Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стало известно, как пришедший в Россию циклон «Ваня» получил своё название

Немецкие специалисты подтвердили, что назвали «Ваней» циклон, принёсший обильные осадки в Центральную Европу и аномальные снегопады в Россию, и рассказали, как он получил такое название. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, как пришедший в Россию циклон «Ваня» получил своё название. Фото: ПАИ

По словам учёных, не они выбирают названия. «Частные лица обращаются к нам со своими названиями с просьбой дать имя антициклону или циклону. Те, кто подали заявку первыми, получают право запатентовать название», – пояснили в институте метеорологии Свободного университета Берлина.

Отмечается, что немецкие метеорологи ежегодно дают названия порядка 130–150 циклонам и 50–60 антициклонам, влияющим на погоду в Германии и Центральной Европе. Долгое время для этого пользовались стандартными повторявшимися списками – десять наименований для циклонов и десять для антициклонов, но теперь стать «крёстным или крёстной» немецкой погоды можно стать за определённую сумму. Названия погодным явлениям дали уже несколько тысяч жителей Германии.

Напомним, что «Ваня» – это тёплый атлантический циклон, который принёс снег и заметно повысил температуру. По данным метеоцентра «Фобос», циклон «Ваня» привёл к снежному коллапсу в центральных областях России. В и без того заснеженном регионе за последние сутки местами высыпалось более половины месячной нормы осадков, а сугробы выросли до рекордных значений.

Ранее сообщалось, что 17 декабря в Псковской области ожидается облачная погода и мокрый снег.

Сообщалось также, что из-за непогоды без света осталось почти 600 тысяч россиян.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 декабря 2023

Стало известно, как пришедший в Россию циклон «Ваня» получил своё название
16 декабря 2023

Учёные выяснили, что жирная пища мешает бороться со стрессом
16 декабря 2023

Новогодние украшения появились в центральном парке Куньи
16 декабря 2023

Праздничные огни зажглись на главной ёлке Палкинского района
16 декабря 2023

Себежанин участвует в VIII Международном кремлёвском благотворительном кадетском бале в Москве
16 декабря 2023

Юные певцы из Опочки стали обладателями Гран-при в межрайонном фестивале «Радуга»
16 декабря 2023

Названы самые популярные в России новогодние подарки
16 декабря 2023

Выставка живописца Эдуарда Шарипова открылась в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...