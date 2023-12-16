Стало известно, как пришедший в Россию циклон «Ваня» получил своё название

23:23, 16 декабря 2023, ПАИ

Немецкие специалисты подтвердили, что назвали «Ваней» циклон, принёсший обильные осадки в Центральную Европу и аномальные снегопады в Россию, и рассказали, как он получил такое название. Об этом сообщает ТАСС.

По словам учёных, не они выбирают названия. «Частные лица обращаются к нам со своими названиями с просьбой дать имя антициклону или циклону. Те, кто подали заявку первыми, получают право запатентовать название», – пояснили в институте метеорологии Свободного университета Берлина.

Отмечается, что немецкие метеорологи ежегодно дают названия порядка 130–150 циклонам и 50–60 антициклонам, влияющим на погоду в Германии и Центральной Европе. Долгое время для этого пользовались стандартными повторявшимися списками – десять наименований для циклонов и десять для антициклонов, но теперь стать «крёстным или крёстной» немецкой погоды можно стать за определённую сумму. Названия погодным явлениям дали уже несколько тысяч жителей Германии.

Напомним, что «Ваня» – это тёплый атлантический циклон, который принёс снег и заметно повысил температуру. По данным метеоцентра «Фобос», циклон «Ваня» привёл к снежному коллапсу в центральных областях России. В и без того заснеженном регионе за последние сутки местами высыпалось более половины месячной нормы осадков, а сугробы выросли до рекордных значений.

Ранее сообщалось, что 17 декабря в Псковской области ожидается облачная погода и мокрый снег.

Сообщалось также, что из-за непогоды без света осталось почти 600 тысяч россиян.