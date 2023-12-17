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Великолукские дзюдоисты прошли отбор на первенство СЗФО

Первенство Псковской области по дзюдо среди мальчиков и девочек 2010–2011 годов рождения прошло в Великих Луках вчера, 16 декабря. В рамках соревнований проходил отбор на первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО), которое пройдёт в Череповце, сообщает портал Luki-News.

Великолукские дзюдоисты прошли отбор на первенство СЗФО. Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество – Псковская область»

В соревнованиях призовые места заняли 22 великолучанина. Всего в первенстве приняло участие около 100 спортсменов.

Ранее сообщалось, что пскович стал призёром традиционного турнира по дзюдо в Сосновом Бору.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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