Великолукские дзюдоисты прошли отбор на первенство СЗФО

20:56, 17 декабря 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по дзюдо среди мальчиков и девочек 2010–2011 годов рождения прошло в Великих Луках вчера, 16 декабря. В рамках соревнований проходил отбор на первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО), которое пройдёт в Череповце, сообщает портал Luki-News.

В соревнованиях призовые места заняли 22 великолучанина. Всего в первенстве приняло участие около 100 спортсменов.

Ранее сообщалось, что пскович стал призёром традиционного турнира по дзюдо в Сосновом Бору.

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