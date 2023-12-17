Электроснабжение в Псковской области практически восстановлено

23:50, 17 декабря 2023, ПАИ

Энергетики в Псковской области отменили особый режим работы и перешли в режим повышенной готовности. В большей части населённых пунктов электроснабжение восстановлено, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Остаются отключёнными от электричества 55 населённых пунктов с 353 жителями, большинство из них – в Пустошкинском и Невельском районах.

Сейчас энергетики отрабатывают единичные заявки.

Напомним, завтра на территории Псковской области ожидается облачность и мокрый снег.