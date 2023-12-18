Комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках в России

11:46, 18 декабря 2023, ПАИ

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета абортов в частных клиниках в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Члены комитета считают, что нужно сохранить право выбора врача и медорганизации на искусственное прерывание беременности. По их мнению, запрет легальных абортов может вызвать криминальные вмешательства, поэтому рассматривать инициативы по ограничениям требуется тщательно.

Необходимо продолжать совершенствовать акушерско-гинекологическую службу и кабинеты медико-социальной поддержки беременных, считают в комитете. По их мнению, механизм доабортного консультирования также необходимо развивать. В 2022 году почти 23 % женщин, получивших консультации, отказались от абортов. Было сохранено 47,6 тысячи беременностей.

Президент РФ Владимир Путин в декабре говорил о том, что в сфере ограничения абортов нужно действовать очень аккуратно.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, запрещающий аборты в частных клиниках.