В Госдуму внесен законопроект, запрещающий аборты в частных клиниках

07:23, 14 декабря 2023, ПАИ

В Госдуму внесен законопроект, который исключает частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. По мнению авторов инициативы, искусственное прерывание беременности должно проводиться только в медорганизациях государственной и муниципальной системы здравоохранения, пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке сообщается, что цель поправок — «улучшение демографической ситуации в России и снижение количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности».

В частных медицинских организациях отсутствует строгий контроль за оказанием помощи по профилю «акушерство и гинекология», считают авторы проекта. Например, там не дают «неделю тишины», не проводят консультации женщин с психологом и юристом, не могут оказать реанимационную и оперативную помощь.