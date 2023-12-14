В Госдуму внесен законопроект, запрещающий аборты в частных клиниках
В Госдуму внесен законопроект, который исключает частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. По мнению авторов инициативы, искусственное прерывание беременности должно проводиться только в медорганизациях государственной и муниципальной системы здравоохранения, пишет «Коммерсантъ».
В пояснительной записке сообщается, что цель поправок — «улучшение демографической ситуации в России и снижение количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности».
В частных медицинских организациях отсутствует строгий контроль за оказанием помощи по профилю «акушерство и гинекология», считают авторы проекта. Например, там не дают «неделю тишины», не проводят консультации женщин с психологом и юристом, не могут оказать реанимационную и оперативную помощь.
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