Фильм о Герое Советского Союза снимают в Великих Луках

10:51, 18 декабря 2023, ПАИ

Съемки фильма о Герое Советского Союза Матвее Кузьмине проходят в Великих Луках. Об этом сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской гордумы Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Съёмки фильма о Герое Советского Союза Матвее Кузьмине проходят в Великих Луках. Об этом сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской гордумы Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Съёмки фильма проводит кинокомпания «Медиа тайм».

В рамках творческой встречи в Великих Луках съёмочная группа обменялась информацией, получила ответы на интересующие их вопросы о жизни и судьбе Героя Советского Союза, о роли Великих Лук в Великой Отечественной войне.

Планируется, что на широкий экран фильм выйдет в 2024-2025 годах.