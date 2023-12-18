Топ самых востребованных у псковичек косметологических процедур назвала специалист

15:03, 18 декабря 2023, ПАИ

Самые популярные косметологические услуги у жительниц Псковской области назвала директор косметологического центра «Счастливые дни» Галина Широкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Популярностью у псковичек пользуется ботулинотерапия, контурная пластика, увеличение губ и лазерная эпиляция, отметила специалист. «Потом уже идёт уход: маски, массажи, уходовые программы перед вечеринкой, днём рождения», – рассказала директор центра.

Галина Широкова также назвала самую дорогую уходовую услугу. По её словам, это SMAS-лифтинг тела. «Это безоперационная подтяжка кожи. Здесь, безусловно, необходима консультация доктора. Кидаться сразу в салон не стоит: тип кожи у пациентов разный, причины дряблости кожи разные. Всё только через специалиста», – подчеркнула она.

В скором времени в центре появится два новых аппарата, при помощи которых будут проводится процедуры по ухожу и омоложению, уточнила Галина Широкова.