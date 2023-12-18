Презентация книг военного писателя Виктора Чижикова состоится в библиотеке имени Курбатова в Пскове

20:55, 18 декабря 2023, ПАИ

Презентация книг военного писателя Виктора Чижикова состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова 20 декабря в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Автор представит две художественные повести: «Боевое братство» и «Боевое братство. Горький хлеб Афганистана». В пресс-службе уточнили, что сюжеты произведений основаны на реальных событиях, а некоторые герои живы и по сей день.

Презентация книг приурочена к 44-й годовщине начала Афганской войны, которая продолжалась более девяти лет.

Виктор Чижиков – участник войны в Афганистане, комбриг 56 гвардейской десантно-штурмовой бригады в 1983–1985 годах. За неполных три года он провёл 158 боевых операций с минимальными потерями. Награждён шестью орденами, в том числе орденом Красного знамени, и 15 медалями.