Тротуары в Пскове обрабатывают противогололёдными материалами
Противогололёдными материалами обрабатывают тротуары в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
«Динамично меняющиеся погодные условия изменяют методы уборки города. Сегодня делаем упор на обработку тротуаров противогололёдными материалами. Также продолжаем расчистку улиц с вывозом снега», – написал он.
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