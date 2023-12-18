Тротуары в Пскове обрабатывают противогололёдными материалами

23:14, 18 декабря 2023, ПАИ

Противогололёдными материалами обрабатывают тротуары в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина





«Динамично меняющиеся погодные условия изменяют методы уборки города. Сегодня делаем упор на обработку тротуаров противогололёдными материалами. Также продолжаем расчистку улиц с вывозом снега», – написал он.

Ранее сообщалось, что электроснабжение в Псковской области практически восстановлено.

Кроме того, «Экопром» призвал коммунальные службы обеспечивать подъезды к контейнерным площадкам.