Самые часто выявляемые виды рака у мужчин и женщин в Псковской области назвал онколог

11:32, 19 декабря 2023, ПАИ

Самые часто встречающиеся виды рака у мужчин и женщин в Псковской области назвал главврач учреждения Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если говорим про региональную статистику: из года в год лидирующие позиции по выявляемости рака у мужчин занимает рак предстательной железы, второе место – рак легкого, третье традиционно – органы ЖКТ (желудок, колоректальный рак). Если говорим про женщин, на первом месте у заболевших – рак молочной железы, который выявляется в 78% на первой или второй стадии. Очень высокий показатель в среднем по России», – отметил эксперт. Рак кожи и меланома – на втором месте у псковичек с онкологией. Третье – органы репродуктивного здоровья: тело матки, шейка матки.

«Переломным моментом стал 2021 год, когда рак предстательной железы вышел на первое место после лидерства по раку легких. Это неплохо, мы понимаем что выросла заболеваемость, раньше было много форм запущенности. Выросла заболеваемость, однако выявляемость этого заболевания 64% случаев на первой-второй стадии».

Главврач Псковского онкодиспансера также отметил, что сейчас на учёте в онкодиспансере стоит 19 600 человек. «Серьезный прирост, но выявляемость стала больше. Если видим увеличение, мы понимаем, что состоящие на приросте – первая стадия», – сказал он.