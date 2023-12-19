Бесплатные билеты на новогодний бал в Пскове разыгрывают за создание тематического костюма

11:04, 19 декабря 2023, ПАИ

Организаторы новогоднего бала «Танцуют все!» по мотивам кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» проводят открытый конкурс на лучший костюм. Его победители получат два билета на бал, который состоится в Приказных палатах Псковского кремля 3 января 19:00. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

Участвовать в конкурсе могут все желающие вне зависимости от возраста. Для участия в конкурсе необходимо создать костюм, который будет отражать стилистику мероприятия, и в комментариях под постом в сообществе мероприятия прислать фотографии и краткое описание костюма и его исторического контекста: https://vk.com/wall-223636432_27.

Заявки принимаются до 29 декабря.