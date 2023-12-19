Бесплатные билеты на новогодний бал в Пскове разыгрывают за создание тематического костюма
Организаторы новогоднего бала «Танцуют все!» по мотивам кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» проводят открытый конкурс на лучший костюм. Его победители получат два билета на бал, который состоится в Приказных палатах Псковского кремля 3 января 19:00. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.
Участвовать в конкурсе могут все желающие вне зависимости от возраста. Для участия в конкурсе необходимо создать костюм, который будет отражать стилистику мероприятия, и в комментариях под постом в сообществе мероприятия прислать фотографии и краткое описание костюма и его исторического контекста: https://vk.com/wall-223636432_27.
Заявки принимаются до 29 декабря.
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