Глыба льда в Петербурге рухнула на коляску с ребёнком
Глыба льда рухнула с крыши на коляску с двухлетним ребенком внутри в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел 19 декабря около 8:00 рядом с домом номер 37 корпус один по Новочеркасскому проспекту. Коляску придавило от сильного удара. Мать ребенка попросила прохожих вызвать скорую помощь. Медики прибыли и увезли малыша в больницу. Состояние пострадавшего оценивают как среднетяжелое.
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19 декабря 2023
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