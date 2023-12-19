Глыба льда в Петербурге рухнула на коляску с ребёнком

13:23, 19 декабря 2023, ПАИ

Глыба льда рухнула с крыши на коляску с двухлетним ребенком внутри в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел 19 декабря около 8:00 рядом с домом номер 37 корпус один по Новочеркасскому проспекту. Коляску придавило от сильного удара. Мать ребенка попросила прохожих вызвать скорую помощь. Медики прибыли и увезли малыша в больницу. Состояние пострадавшего оценивают как среднетяжелое.