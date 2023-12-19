Уроки труда в российских школах станут обязательными с 1 сентября 2024

13:30, 19 декабря 2023, ПАИ

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах с 1 сентября 2024 году, пишет РИА Новости. Тот же закон ограничивает использование телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности для жизни или здоровья.

Автор инициативы, глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова рекомендовала школьникам пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Она также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны.



Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.