Tele2 стала партнером премии «Народное признание»

16:21, 19 декабря 2023, ПАИ

Российский оператор мобильной связи Псков – Tele2 выступил генеральным партнером премии «Народное признание». В начале нового года с помощью народного голосования и решения экспертного жюри отметят самых выдающихся людей, а также назовут компании и события, значимые для Псковской области.

Tele2 стала традиционным партнером премии «Народное признание», которая пройдет в 14-й раз в Псковской области. С 2010 года она вручается лучшим представителям различных сфер жизни региона. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

«Мы рады уже много лет поддерживать премию, которая открывает новые возможности для талантливых людей, поощряет их достижения. В рутине ежедневных забот мы порой не замечаем, какие важные и значимые проекты реализуют наши земляки. Надеюсь, этот год принесет нам интересные проекты и начинания, за которые мы с удовольствием отдадим свой голос и наградим лучших», – отметил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Подать заявку можно до 25 декабря на сайте проекта. Претендовать на почетное звание могут жители области, организации, предприятия, творческие коллективы, реализованные в регионе события или значимые паблики в социальных сетях. Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

С 28 декабря 2023 года начнется двухэтапное народное голосование, также баллы номинантам поставят члены экспертного жюри. В итоге лауреатов премии определят в конце февраля 2024 года.

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