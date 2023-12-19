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Общество

Более 150 тысяч учётно-регистрационных действий обработал Росреестр в Псковской области

Более 150 000 учётно-регистрационных действий обработал Росреестр в отношении объектов недвижимого имущества Псковской области. Об этом сообщила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 декабря.

Более 150 тысяч учётно-регистрационных действий обработал Росреестр в Псковской области. На фото: Олеся Ребеко. Фото: ПАИ

С 2020 года доля ипотечных сделок в электронной форме выросла в девять раз и достигла 85 %, их регистрацию Росреестр проводит за 12-13 часов, а также почти в 18 раз сократились фактические сроки регистрации прав, в 15 раз – кадастрового учёта, в десять раз – предоставления сведений, содержащихся в Едином госреестре недвижимости, отметила Олеся Ребеко.

При этом больше половины заявлений поступают в Росреестр в электронном виде. Появляется необходимость цифровизации многих процессов и процедур. «Мир движется и требует оперативности. Мы решаем много вопросов. Много документов предоставляется в электронном виде. Теперь людям не надо стоять в длинных очередях», – подчеркнула гостья медиацентра.

Ведомство модернизируется и внедряет искусственный интеллект. «Так у нас появился помощник Ева, который помогает всем, кто хочет воспользоваться услугами Росреестра – если, к примеру, электронный документ, который отправил человек, не соответствует требованиям, то Ева высылает предупреждение с просьбой устранить недочёты», – рассказала спикер.

Сейчас сервис Ева масштабируется в восьми регионах. А в 2024 году его планируют внедрить во всех регионах страны, заключила Олеся Ребеко.

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