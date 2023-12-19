Нового прокурора представили в Красногородском районе

18:56, 19 декабря 2023, ПАИ

Официальное представление нового прокурора Красногородского муниципального округа, младшего советника юстиции Станислава Васильева прошло в районной администрации сегодня, 19 декабря, сообщает газета «Заря».

Нового прокурора красногородцам представил первый заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Константин Мозеров.

«Ваше назначение – это, безусловно, высокая оценка вашего профессионализма и компетенции. У районной администрации с прокуратурой налажена конструктивная совместная работа. Надеюсь, мы вместе продолжим и дальше работать на благо и развитие Красногородского муниципального округа», – сказала глава округа Валентина Понизовская.

Станислав Васильев также выразил надежду на плодотворное сотрудничество и активное взаимодействие с администрацией, руководителями организаций и жителями муниципалитета.

Станислав Васильев проходит службу в органах прокуратуры Псковской области с 15 февраля 2016 года, отметили в ведомстве. Ранее он занимал должности помощника прокурора Красногородского района, помощника прокурора Пыталовского района, помощника прокурора Великих Лук, заместителя прокурора Пыталовского района.