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Общество

Нового прокурора представили в Красногородском районе

Официальное представление нового прокурора Красногородского муниципального округа, младшего советника юстиции Станислава Васильева прошло в районной администрации сегодня, 19 декабря, сообщает газета «Заря».

Нового прокурора представили в Красногородском районе. Фото здесь и далее: газета «Заря»

Нового прокурора красногородцам представил первый заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Константин Мозеров.

«Ваше назначение – это, безусловно, высокая оценка вашего профессионализма и компетенции. У районной администрации с прокуратурой налажена конструктивная совместная работа. Надеюсь, мы вместе продолжим и дальше работать на благо и развитие Красногородского муниципального округа», – сказала глава округа Валентина Понизовская.

Станислав Васильев также выразил надежду на плодотворное сотрудничество и активное взаимодействие с администрацией, руководителями организаций и жителями муниципалитета.

Станислав Васильев проходит службу в органах прокуратуры Псковской области с 15 февраля 2016 года, отметили в ведомстве. Ранее он занимал должности помощника прокурора Красногородского района, помощника прокурора Пыталовского района, помощника прокурора Великих Лук, заместителя прокурора Пыталовского района.

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