Генпрокуратура запретила рассаживать детей отдельно от родителей в самолёте

08:52, 20 декабря 2023, ПАИ

Генпрокуратура принудила авиакомпании сажать мать с ребёнком на соседние кресла в самолёте. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 декабря.

В ведомстве отметили, что авиаперевозчик должен предоставлять клиентам выбор, с кем из сопровождающих полетит ребёнок. Предупреждать об этом, по мнению прокуратуры, должны непосредственно во время регистрации на рейс.

Новые меры в Генпрокуратуре назвали «направленными на защиту прав детей». Кроме того, некоторые из компаний разрешили пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе если взрослый и ребенок до 12 лет летят в разных классах обслуживания.

Проверка была инициирована после того, как в ведомстве установили, что некоторые авиакомпании рассаживают детей и родителей отдельно — об этом свидетельствовали многочисленные обращения граждан и материалы СМИ.