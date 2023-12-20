Генпрокуратура запретила рассаживать детей отдельно от родителей в самолёте
Генпрокуратура принудила авиакомпании сажать мать с ребёнком на соседние кресла в самолёте. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 декабря.
В ведомстве отметили, что авиаперевозчик должен предоставлять клиентам выбор, с кем из сопровождающих полетит ребёнок. Предупреждать об этом, по мнению прокуратуры, должны непосредственно во время регистрации на рейс.
Новые меры в Генпрокуратуре назвали «направленными на защиту прав детей». Кроме того, некоторые из компаний разрешили пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе если взрослый и ребенок до 12 лет летят в разных классах обслуживания.
Проверка была инициирована после того, как в ведомстве установили, что некоторые авиакомпании рассаживают детей и родителей отдельно — об этом свидетельствовали многочисленные обращения граждан и материалы СМИ.
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