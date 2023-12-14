Пассажирские авиаперевозки в России выросли более чем на 16%
Пассажирские авиаперевозки в России выросли на 16,4 %, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
Рост перевозок пассажиров отмечен также на железной дороге и автобусами, уточнил глава государства.
Надо развивать собственное самолётостроение, подчеркнул президент. Россия планирует к 2030 году произвести более одной тысячи самолётов, а значит «будет на чем летать», отметил Владимир Путин.
Напомним, что Псковский аэропорт имени княгини Ольги 19 июля впервые за десять лет принял международный рейс. Подробности здесь. В частности, из Пскова самолёты сейчас летают в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград.
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