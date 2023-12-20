Россияне раскрыли траты на новогодние путешествия
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на новогодние путешествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МТС Travel.
Среди 1000 опрошенных россиян 12 % запланировали путешествие на новогодние праздники, из них 3 % поедут на горнолыжные курорты (российские и зарубежные).
36 % россиян, планирующих поездку, готовы потратить в ней 10-25 тысяч рублей, 30 % выделяют от 25 до 50 тысяч рублей на одного человека. Более этой суммы потратят 18 %, менее 10 тысяч рублей – 16 % туристов.
Половина респондентов проведёт выходные дома за просмотром телевизора, чтением, компьютерными и настольными играми. Треть настроены на активный отдых: собираются посещать катки, гулять и ходить в гости. Остальные рассказали, что будут работать.
Напомним, ранее были названы самые необычные новогодние туры по России.
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