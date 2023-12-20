Россияне назвали самые желанные подарки от отелей
Россияне назвали самые желанные подарки от отелей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МТС Travel.
Эксперты изучили данные гостиниц с возможностью выбора бонуса при бронировании. Самым желанным подарком оказалась возможность позднего выселения (47 %). На втором месте – бесплатная опция раннего заезда (28 %), на третьем – бесплатные завтраки (25 %).
Позднее выселение позволяет туристам оставаться в номере после 12:00 (как правило, до 18:00). Особой популярностью такая опция пользуется у семей с детьми. При раннем заезде туристы могут заселиться в отель до 14:00. Цена этой услуги может достигать 50 % от стоимости проживания в сутки.
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