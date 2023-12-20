Фасад главного корпуса ПсковГУ украшают к Новому году

12:31, 20 декабря 2023, ПАИ

Фасад главного корпуса Псковского государственного университета украшают к Новому году, передаёт корреспондент ПАИ.

Сейчас рабочие вешают на фасад гирлянду.

Ранее сообщалось, что кровлю главного корпуса ПсковГУ полностью заменят в течение двух лет. На эти цели из федерального бюджета было выделено 28 миллионов рублей.