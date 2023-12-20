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Общество

Предпринимательница из Печорского района рассказала, как потратит выигранный миллион

Предпринимательница из Печорского района, хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская выиграла в федеральном конкурсе «Мама-предприниматель». Главный приз конкурса составил миллион рублей, а финал конкурса проходил в Москве, сообщает газета «Псковская правда».

Предпринимательница из Печорского района рассказала, как потратит выигранный миллион. Фото: ПАИ

На выигранные деньги предпринимательница планирует создать музей «Хлеба и каши» при мельнице в рамках гранта «Агротуризм». Открытие музея запланировано на 2025 год, а сама мельница - к 1 июля 2024 года.

«Тема каши идёт красной строкой в концепции нашего развития. Мы строим кафе под названием «Каша». Каша – это и сейчас основное блюдо нашего меню. Наша псковская, эстонская. Мы очень любим это блюдо, развиваем, знакомим наших гостей с аутентичной кухней», – рассказала Ольга Волконская.

Акцент в музее будет на псковские каши. Там будут представлены различные крупы, которые произрастают в Псковской области, – ячмень, горох, пшено, ржаная мука. Также в музее подготовят экспозиции с традиционной посудой.

О самом конкурсе у хозяйки «Хлебного хутора» остались положительные эмоции, и уже сейчас она ждёт в гости других предпринимательниц.

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