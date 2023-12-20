Псковский молодёжный центр реализовал новое направление
Псковский городской молодёжный центр реализовал новое направление – подростковые трудовые отряды. Об этом сообщил начальник отдела трудоустройства и профориентации молодёжного центра Александр Косаржевский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 декабря.
«Мы планируем, что это направление со временем наберёт обороты. Мы решили активно развивать его», – сказал Александр Косаржевский.
На данный момент молодёжный центр работает над соглашением совместно с Псковским региональным отделением Российских студенческих отрядов, которые созданы на базе ПсковГУ, с целью развития подростковых трудовых отрядов в Псковской области, отметил он.
Задача нового направления – создание подростковых трудовых коллективов на базе школ, в которых ребята учатся. Такие отряды смогут работать летом, подчеркнул гость медиацентра.
Кроме того, уже было организовано пять отрядов в текущем году, которые занимались волонтёрством. «Однако в этом году наша цель – трудоустроить таких ребят. Для работодателей это выгодно, поскольку это не просто ребята с улицы, а те люди, с которыми ведётся большая работа – мы сплачиваем их», – отметил спикер.
Также у каждого отряда есть куратор со стороны школы и студенческих отрядов, который будет им помогать во время рабочего процесса. На данный момент подростковых трудовых отрядов уже семь и два ещё планируют организовать, заключил Александр Косаржевский.
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