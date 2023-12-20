Гости стенда Псковской области могут погрузиться в мир виртуальной реальности

15:35, 20 декабря 2023, ПАИ

Погрузиться в мир виртуальной реальности могут гости стенда Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ, передаёт корреспондент ПАИ.

VR-очки позволяют увидеть посетителям фильмы не только про Псковскую область и ее красоты, но и про другие города России, а также ролики на разные тематики – подводный мир, транспорт и другое.

Представила VR-очки компания Altairika.

20 декабря на выставке «Россия» проходит День Псковской области. Все новости о стенде Псковской области на выставке «Россия» можно посмотреть в специальном сюжете.