Масочный режим для массовых мероприятий ввели в Санкт-Петербурге
Масочный режим для массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий ввели в Петербурге с 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.
Масочный режим введен из-за осложнения эпидемиологической ситуации в городе. В Санкт-Петербурге значительно увеличилось число заболевших ОРВИ, гриппом, пневмонией и коронавирусом.
Также с 20 декабря введен масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях. Помимо прочего, введен запрет на посещение стационаров: их могут посещать только те, кто осуществляет уход за тяжелыми и лежачими пациентами.
Всем организациям рекомендовано соблюдать температурный режим, регулярно проветривать и обеззараживать воздух, использовать средства гигиены.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Псковской области нет оснований для введения масочного режима.