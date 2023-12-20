Масочный режим для массовых мероприятий ввели в Санкт-Петербурге

16:44, 20 декабря 2023, ПАИ

Масочный режим для массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий ввели в Петербурге с 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

Масочный режим введен из-за осложнения эпидемиологической ситуации в городе. В Санкт-Петербурге значительно увеличилось число заболевших ОРВИ, гриппом, пневмонией и коронавирусом.

Также с 20 декабря введен масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях. Помимо прочего, введен запрет на посещение стационаров: их могут посещать только те, кто осуществляет уход за тяжелыми и лежачими пациентами.

Всем организациям рекомендовано соблюдать температурный режим, регулярно проветривать и обеззараживать воздух, использовать средства гигиены.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Псковской области нет оснований для введения масочного режима.