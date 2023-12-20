Палкинские школьники собрали новогодние посылки для бойцов СВО

18:15, 20 декабря 2023, ПАИ

Учащиеся Вернявинской школы Палкинского района, а также их родители и педагоги собрали посылки к Новому году для бойцов СВО, сообщает газета «Льновод».

В посылки положили сладости и всё самое необходимое для военнослужащих, чтобы поддержать их боевой дух и создать ощущение праздника. Вместе с посылками в зону СВО также отправятся детские рисунки и письма.

Волонтёры Центра добровольчества Палкино уже разгрузили посылки, вскоре их отправят военнослужащим.

Ранее сообщалось, что новогодние посылки участникам специальной военной операции отправили жители Куньинского района и Опочки.