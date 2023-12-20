Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Островском районе

19:19, 20 декабря 2023, ПАИ

Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Островском районе, сообщил в своём Telegram-канале глава района Дмитрий Быстров.

На заседании с докладами выступили и. о. начальника управления образования Островского района Алексей Васильев и заведующий отделом по работе с молодёжью центра культуры «Юбилейный» Александр Дубровский. Они рассказали о профилактической работе образовательных организаций по предупреждению потребления наркотиков, а также о мероприятиях, проводимых в целях формирования у молодёжи негативного отношения к алкоголю и наркотикам.

В свою очередь, Дмитрий Быстров поднял тему применения новых технических методов выявления признаков употребления современных наркотических препаратов.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Спасём жизнь вместе», цель которого – борьба с распространением наркотиков в обществе и формирование негативного отношения к их употреблению.