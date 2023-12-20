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Общество

Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»

Просветительские мероприятия прошли в рамках образовательной программы на международной выставке-форуме «Россия» сегодня, 20 декабря. На лекциях о Псковской области слушатели узнали о главных исторических и культурных особенностях региона, познакомились с наиболее важными проектами Пскова в области сохранения исторического наследия, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»
    Фото: корреспондент ПАИ

Открыл программу лектория доктор исторических наук, директор Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. Он рассказал о современных и наиболее востребованных проектах сохранения исторического наследия Псковской области.

С просветительской лекцией «Россия начинается здесь – исторические, духовные и культурные основы государственности» также выступила кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования Ольга Дмитриева. Слушатели узнали о самостоятельности и уникальности государственного опыта правления, а также об особых архитектурных заповедниках региона. Лектор объяснила значение Псковской судной грамоты, культуры псковских длинных курганов и Труворова городища.

«Сегодня Псковская область – единственная в России область, которая граничит с тремя иностранными государствами. Псковская земля с самого своего основания оказалась на острие государственной истории, что и сформировало её особенности», – сказала Ольга Дмитриева.

Напомним, 20 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит День Псковской области.

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