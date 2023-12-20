Александр Котов принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ

21:25, 20 декабря 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов вместе с главами региональных парламентов принял участие в заседании Совета законодателей, приуроченном к 30-летию Конституции и Федерального Собрания РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского парламента.

Встреча прошла в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

К присутствующим обратился президент России Владимир Путин. Он напомнил, что обе палаты российского парламента были сформированы по итогам выборов 12 декабря 1993 года – в день принятия Конституции. С тех пор законодательный процесс в России постепенно выстраивался, приобретал чёткие формы и внутренний порядок.

Глава государства отметил, что современные законодатели сохраняют историческую преемственность и с уважением относятся к наследию отечественного парламентаризма и народовластия, которое формировалось ещё с начала XX века, а также напомнил о вечевых традициях русских земель.

Владимир Путин поблагодарил депутатов и сенаторов за солидарность и профессионализм, а также подчеркнул, что ответственность каждого и понимание общих целей и интересов России будут и впредь задавать основные направления политики.

Ранее Александр Котов заявил, что, поддерживая президента, граждане поддерживают российских военнослужащих в зоне СВО. Он также отметил, что явка на президентские выборы в марте 2024 года будет выше, чем на прошлых выборах главы государства, и 70 %, равно как и 80 % голосов за Владимира Путина вполне реальны.

Александр Котов также сказал, что неучастие в выборах, невыдвижение своего кандидата – для любой крупной партии это медленная смерть.