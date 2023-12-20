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Общество

Более 40 тонн гуманитарной помощи доставят псковичи в зону СВО и Херсонскую область к Новому году

Очередную партию гуманитарной помощи собрали псковичи для военнослужащих в зоне СВО и для мирного населения Херсонской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

​Более 40 тонн гуманитарной помощи доставят псковичи в зону СВО и Херсонскую область к Новому году. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К Новому году бойцы получат более 40 тонн вещей, которые собирались по их персональным заявкам. В составе груза строительные материалы, инструменты, генераторы, маскировочные сети, печи, а также новогодние подарки и письма.

По словам руководителя регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеси Михачёвой, полностью закрыть заявку удалось при поддержке регионального правительства. Она поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова за активную помощь фронту.

Для жителей Херсонской области псковичи подготовили новогодние подарки, среди которых – сладости и игрушки.

Напомним, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что Псковская область давно и системно помогает Херсонщине. Так, псковичи проводили сбор книг для пополнения библиотечных фондов учреждений Херсонской области, закупали игрушки и мебель для херсонского детсада «Солнышко», отправляли медицинские маски и антисептики, новогодние подарки и развивающие игры. Для оказания медицинской помощи местным жителям на Херсонщину также отправлялись псковские медики.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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