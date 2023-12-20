Псковичи могут стать слушателями научной конференции «Изборск и его округа»

22:24, 20 декабря 2023, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей стать слушателями научно-практической конференции «Изборск и его округа», которая пройдёт 22 декабря с 11:00 до 17:30, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Гости Изборска смогут услышать более 20 докладов, посвящённых истории Изборска и Псковского края, и ознакомиться с результатами археологических исследований.

Мероприятие пройдёт в палате русской словесности и православной веры во флигеле Дома купца Анисимова по адресу Изборск, улица Печорская, 41а.

Ранее Изборский музей-заповедник представил календарь событий на 2024 год.