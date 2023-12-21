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Спорт

Современную спортивную комнату открыли ещё в одном общежитии ПсковГУ

Современную спортивную комнату открыли ещё в одном общежитии ПсковГУ. Как сообщил ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент, теперь возможность заниматься спортом самостоятельно появилась и у студентов вуза, проживающих в общежитии на улице Воеводы Шуйского, 6.

Современную спортивную комнату открыли ещё в одном общежитии ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Комнату, где расположился мини-спортзал, полностью отремонтировали. Специалисты поменяли, выровняли потолок и стены, на пол уложили специальное удобное для занятий покрытие.

В отремонтированной комнате поставили скамьи для жима лёжа, перекладины для подтягивания, гимнастические кольца, напольные параллельные брусья, плиобоксы для прыжков. В пользование студентам предоставлены скакалки, гантели, гири, коврики для занятий спортом.

По словам Артёма Момента, спортивные комнаты, а одна уже открылась в общежитии на улице Инженерной, призваны дать возможность студентам заниматься физкультурой и спортом в удобное для них время.

Отметим, что ремонт и оборудование спортивных комнат в студенческих общежитиях стало возможным благодаря тому, что университет прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

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