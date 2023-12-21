Дети участников СВО получат новогодние подарки от правительства Псковской области

18:22, 21 декабря 2023, ПАИ

Дети участников СВО, а также из других категорий получат сладкие новогодние подарки от правительства Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Подарки от правительства получат дети участников СВО в возрасте до 17 лет, дети из многодетных малообеспеченных семей в возрасте до 14 лет включительно, дети-инвалиды в возрасте до 17 лет включительно, дети беженцев в возрасте до 17 лет.

«Также передано порядка 9 тысяч билетов на губернаторскую ёлку – праздничные мероприятия пройдут в Пскове и Великих Луках. Количество билетов ограничено из-за вместимости залов», – написал глава региона.

Он также напомнил, что во многих муниципалитетах, образовательных учреждениях, библиотеках и домах культуры проходят свои праздничные ёлки. Узнать информацию о них можно в этих учреждениях или местных администрациях.