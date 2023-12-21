Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дети участников СВО получат новогодние подарки от правительства Псковской области

Дети участников СВО, а также из других категорий получат сладкие новогодние подарки от правительства Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Подарки от правительства получат дети участников СВО в возрасте до 17 лет, дети из многодетных малообеспеченных семей в возрасте до 14 лет включительно, дети-инвалиды в возрасте до 17 лет включительно, дети беженцев в возрасте до 17 лет.

«Также передано порядка 9 тысяч билетов на губернаторскую ёлку – праздничные мероприятия пройдут в Пскове и Великих Луках. Количество билетов ограничено из-за вместимости залов», – написал глава региона.

Он также напомнил, что во многих муниципалитетах, образовательных учреждениях, библиотеках и домах культуры проходят свои праздничные ёлки. Узнать информацию о них можно в этих учреждениях или местных администрациях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 декабря 2023

В Порховском районе почтили память протоиерея Александра Михайлова
21 декабря 2023

Псковичи получат подарки и бонусы от Tele2 на новогодние праздники
21 декабря 2023

Возросло количество поданных заявок в номинацию «Бизнесмен года» премии «Народное признание»
21 декабря 2023

Псковская область присоединится к проекту «Всей семьёй»
21 декабря 2023

Память жителей сожжённой деревни почтили в Стругокрасненском районе
21 декабря 2023

На вооружение Противопожарного лесного центра в Псковской области поступило новое оборудование
21 декабря 2023

РСХБ рассказал о вариантах правильной утилизации елей
21 декабря 2023

Испытания подлодки «Великие Луки» начались на Балтийском флоте

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...