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Общество

Митрополит Матфей проинспектировал реставрацию Псковской духовной семинарии

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход реставрации исторического здания Псковской духовной семинарии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Семинария располагается на улице Советской в Пскове. В будущем в здании планируется разместить Свято-Тихоновский кадетский корпус.

В рабочей встрече также приняли участие секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов, помощник митрополита по вопросам строительства Владимир Васильев, главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Алексей Гамзин.

Ранее сообщалось, что работы в памятнике федерального значения «Здание семинарии» в Пскове выполнены на 18 %.

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