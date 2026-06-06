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Общество

Туман накроет Псковскую область ночью

Туман накроет Псковскую область, сообщила РСЧС региона в своём официальном канале на платформе MAX.

Фото: ПАИ

«Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами в Псковской области ночью 7 июня с периода 02:00–04:00», – говорится в сообщении.

Жителей региона призывают быть внимательными и осторожными. В случае нештатной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Напомним, сегодня в регионе прошли ливни.

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