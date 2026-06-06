Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Псковской области

20:21, 06 июня 2026, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Днём 3 июня у дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину ВАЗ. Выяснилось, что за рулём легковушки находился 22-летний нетрезвый великолучанин. Автомобиль изъят. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, на территории Новосокольнического района также выявили водителя, который ехал на автомашине, будучи лишённым права управления транспортным средством и подвергнутым административному наказанию.