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Общество

В России запустили в производство лекарство от рака

Специалисты НИИ атомных реакторов в Ульяновской области ввели в эксплуатацию новую площадку для производства радиоактивного изотопа актиния-225, сообщает РИА Новости.

На основе этого изотопа создаются новейшие средства для борьбы с раковыми опухолями.

Актиний-225 (Ас-225) относится к так называемым альфа-эмиттерам – радиоактивным изотопам, при своём распаде испускающим альфа-частицы, которые позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Поэтому альфа-эмиттеры часто называют «будущим ядерной медицины».

На протяжении последних лет адресная терапия с применением радиофармпрепаратов на основе радиоизотопа актиния-225 демонстрирует эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака.

«Сегодня НИИАР стал одним из четырёх производителей актиния-225 в мире, серьёзно усилив российское представительство на глобальном рынке ядерной медицины. На начальном этапе наша доля составит около 10 % от всего мирового объёма производства этого ценного радиоизотопа», – отметил директор НИИАР Александр Тузов, слова которого приведены в сообщении научного дивизиона Росатома.

Ранее сообщалось, что российские учёные разработали новые методы лечения рака у домашних питомцев. Лечение будет производиться при помощи сочетанного протокола химиотерапии и нестероидных противовоспалительных препаратов и повысит выживаемость животных.

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