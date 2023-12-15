Новые методы лечения рака у домашних питомцев разработали российские учёные

17:35, 15 декабря 2023, ПАИ

Новые методы лечения рака и выявления причин развития злокачественных новообразований у домашних питомцев разработали учёные Российского биотехнологического университета. Об этом пишет газета «Известия».

Домашние питомцы подвержены риску развития онкологических заболеваний не меньше людей. Согласно исследованиям, рак развивается более чем у 47 % собак и 32 % кошек. Наиболее распространёнными онкологическими заболеваниями у домашних питомцев считаются лимфома, мастоцитома, плоскоклеточный рак, саркомы мягких тканей, меланомы, рак молочной железы.

Учёные создали и запатентовали способ лечения кошек с плоскоклеточной карциномой, которая у них составляет 10 % от всех онкозаболеваний. Лечение будет производиться при помощи сочетанного протокола химиотерапии и нестероидных противовоспалительных препаратов и повысит срок выживаемости животных.

На сегодняшний день на рынке практически нет специальных препаратов для лечения рака у животных, в ветеринарии часто используются лекарства для людей (с пересчётом дозировки). Основными методами исследования и удаления злокачественных опухолей у питомцев остаются химиотерапия, хирургическое вмешательство, неспецифическая иммунотерапия, фотодинамическая терапия.

Напомним, что исследователи Томского политехнического университета нашли способ повысить эффективность лучевой терапии.

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