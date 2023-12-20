В Роскачестве дали советы по выбору мандаринов
Яркий цвет кожицы, а также отсутствие пятен и гнили свидетельствуют о качестве мандаринов, сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
Также специалисты рассказали, что хороший мандарин должен быть упругим и держать свою форму.
Лучше всего покупать мандарины там, где их продают на развес или в прозрачной упаковке, чтобы оценить их качество.
Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали натирать мандарины маслом для сохранения свежести. Всего в Псковскую область к Новому году привезли более двух тысяч тонн мандаринов.
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