Рекордно высокий уровень оптимизма у россиян зафиксировали социологи

10:03, 22 декабря 2023, ПАИ

Рекордно высокий уровень оптимизма у россиян зафиксировали социологи, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса 53 % россиян провожают 2023 год с хорошим настроением – это рекордный показатель за последние 17 лет. В частности, от наступающего года люди ждут повышения уровня жизни, стабилизации экономики, снижения цен. Выборы президента также стали одним из самых ожидаемых событий.

Подобный всплеск оптимизма наблюдался в 2007 году на фоне экономического подъёма страны и в 2017-м, когда закончился очередной экономический кризис.

Доля пессимизма снизилась с 22 до 11 %. Самый высокий уровень пессимистов был зафиксирован в кризисном 2008 году, в 2018 и 2022 годах.

Эксперты отмечают, что наблюдается резкий перелом в настроении людей. Социолог констатировал: по мнению россиян, всё повернулось к лучшему – 63 % россиян полагают, что 2024 год станет для страны успешным.

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