Житель Новосокольнического района до смерти избил знакомого кружкой

12:31, 22 декабря 2023, ПАИ

Житель Новосокольнического района до смерти избил своего знакомого металлической кружкой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что вечером 4 января и ночью 5 января 2023 года ранее судимый 28-летний мужчина распивал алкоголь у своих соседей. В ходе застолья мужчина кочергой избил своего знакомого.

После этого, продолжая распитие спиртного в другой компании, несколько раз ударил мужчину металлической кружкой по голове. От полученной гематомы головного мозга мужчина скончался.

Новосокольнический районный суд признал 28-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего) и частью 2 статьи 116.1 УК РФ (побои).

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год.