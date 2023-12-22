Чат-бот Tele2 закрыл вдвое больше обращений в сравнении с прошлым годом

13:14, 22 декабря 2023, ПАИ

Tele2 проанализировала предпочтения клиентов при обращении в службу поддержки. Несмотря на востребованность живого человеческого общения, эффективность автоматизированного канала поддержки растет: чат-бот успешно решил на 113 % больше обращений клиентов, чем в прошлом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе оператора.

Tele2 продолжает улучшать качество обслуживания своих клиентов, используя новейшие технологии и все разнообразие каналов коммуникации.

В 2023 году автоматизированные системы службы поддержки Tele2 – чат-бот и автоответчик – закрыли более 54 млн обращений. Фирменный чат-бот клиентского приложения «Мой Tele2» обработал 6,7 млн сообщений, что на 113 % больше, чем в прошлом году. Система самообслуживания на голосовой линии успешно закрыла более 47 млн запросов – это 89 % от общего числа обращений, поступающих на автоматизированные системы.

По-прежнему популярным каналом поддержки остается телефонная линия – в целом клиенты предпочитают общаться с «живыми» специалистами по сложным нестандартным вопросам. В 2023 году операторы обработали 26,5 млн вызовов. При этом служба поддержки берет на себя примерно 33 % запросов в голосовом канале, с остальными успешно справляются автоматизированные системы.

Все больше клиентов обращается в поддержку через онлайн-каналы. В этом году абоненты Tele2 направили 7,2 млн запросов, что на 112 % больше, чем в 2022 году.

«Наши клиенты ценят удобство и быстроту решения вопроса через автоматизированные системы – чат-бота или голосового ассистента. Чат-бот Tele2 многому научился: он может неформально общаться с клиентом, управлять его тарифами и услугами, делать диагностику проблемы и многое другое. И все-таки живое человеческое общение остается важным, особенно в сложных ситуациях и редких необычных случаях. Предпочитающие этот формат клиенты могут решить свой вопрос с «живым» оператором», – отметила директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.

Абоненты мобильного оператора высоко оценили работу сотрудников и автоматизированных сервисов поддержки Tele2. После консультации на голосовой линии 1,6 млн клиентов поставили оценку «5» – это около 91 % абонентов. Эффективность решения вопросов в 2023 году также достигла высокой отметки – 81,97 % обращений были закрыты на первой линии. При этом 49 % клиентских обращений были связаны с вопросами сервисов и услуг популярной подписки Mixx.

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