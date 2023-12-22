В «Детской деревне – SOS Псков» сопровождают 300 семей, попавших в кризисную ситуацию

17:45, 22 декабря 2023, ПАИ

Благотворительная организация «Детская деревня – SOS Псков» сопровождает 300 семей, которые переживают семейный кризис. Об этом сообщила заместитель директора организации по профилактике сиротства Алина Чернова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 декабря.

Организация оказывает помощь не только семьям, которые воспитывают приёмных детей, но и тем, кто растит родных.

«Наша основная задача – сделать всё возможное, чтобы дети не попадали в сиротские учреждения, поэтому мы занимаемся поддержкой семей с кровными детьми», – сказала Алина Чернова.

Любой семье, которая обращается за помощью в организацию, стараются не отказывать – составляют план работы с семьёй и сопровождают её от одного года до трёх лет, уточнила она.

В «Детской деревне – SOS Псков» есть необходимые специалисты – психологи и юристы. Специалисты по семейной работе помогут предложить варианты решения проблемы. Они помогут пережить разные ситуации – насилие в семье, развод родителей, неблагополучное психологическое состояние детей.

Кроме того, семьи, которые закончили сопровождение и вышли из кризиса, помогают другим с аналогичными проблемами, заключила Алина Чернова.